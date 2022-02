Scarlet Nexus blijft ons verwennen met nieuwtjes. Zo kregen we onlangs te horen dat de game misschien wel eens een sequel zou kunnen krijgen, maar vooraleer dat zover is, krijgen we eerst een nieuwe update op ons bord.

Update 1.0.7. is nu verkrijgbaar en dit helemaal gratis! Voor de prijs van € 0.00 krijg je enkele leuke nieuwe features in de game: een ‘very hard’ moeilijkheidsgraad, een foto modus en heel wat nieuwe plugins.

『Downloading Latest Update』

Attention all OSF members: Free Update ver.1.07 is now available. Upgrades include:

🔺 New Feature: Photo-Mode

🔺 New Difficulty: Very Hard

🔺 Equipable Support Plugins + More

