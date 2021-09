Square Enix en Microsoft hebben bekendgemaakt dat Marvel’s Avengers morgen toegevoegd zal worden aan Xbox Game Pass. Abonnees op deze service kunnen vanaf morgen met de gehele game aan de slag en ook met de extra content, aangezien alle reeds uitgebrachte downloadbare content erbij inbegrepen zal zitten.

Marvel’s Avengers zal beschikbaar zijn voor de Xbox consoles, voor pc en de Cloud. En gezien alle extra content erbij zit, zal ook de recente War for Wakanda expansie beschikbaar zijn die nieuwe verhalende content aan de game heeft toegevoegd, alsook nieuwe multiplayer gameplay.

Verder zal je vanaf morgen tot 4 oktober vier keer zoveel XP kunnen verdienen, waardoor je de helden snel kunt levelen. Dit in verband met het vieren van het eenjarige bestaan van de game. De enige uitzondering die van toepassing is op de Game Pass editie, is dat de acht cosmetische items die in de Endgame Edition van Marvel’s Avengers zitten niet beschikbaar zijn. Die dien je los aan te schaffen.