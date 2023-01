Er gaan al even geruchten rond dat Marvel’s Avengers geen lang leven meer beschoren is en daar heeft ontwikkelaar Crystal Dynamics nu duidelijkheid over gegeven. Op 31 maart zal update 2.8 voor de game verschijnen en dat is de laatste, aangezien er nadien geen nieuwe content of features meer voor de game uitgebracht zullen worden.

Via een bericht op de website van de game laat Crystal Dynamics tevens weten dat ze de officiële ondersteuning voor de game in z’n geheel op 30 september later dit jaar zullen stopzetten, waarmee er definitief een einde aan de game komt. De reeds beschikbare content in zowel de single- als multiplayer zal wel gewoon beschikbaar blijven om te spelen.

Vanaf 31 maart zal het ook niet langer mogelijk zijn om in-game cosmetische items aan te schaffen. Alle credits die spelers nog beschikbaar hebben, zullen omgezet worden in in-game grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor komende avonturen. Hiervoor heeft de ontwikkelaar een schema vrijgegeven.

Verder zal alle cosmetische content vanaf 31 maart gratis beschikbaar gesteld worden voor alle spelers. Hieronder vallen outfits, takedowns, emotes, challenge cards en nog veel meer. Dit als bedankje richting de community. Tot slot: na 30 september is het niet langer mogelijk de game digitaal aan te schaffen.

Voor meer algemene informatie en een FAQ kan je hier terecht.