Marvel’s Avengers maakt op dit moment deel uit van PlayStation Plus Extra en Premium, maar dat zal niet meer voor lange tijd zijn. Eerder werd al bekend dat er deze maand 9 games uit de service zullen verdwijnen, Marvel’s Avengers is de tiende titel.

Heel gek is dat overigens niet, want Crystal Dynamics zal op 31 maart stoppen met de ondersteuning voor de titel gezien het niet langer zinvol is om de game van nieuwe content en ondersteuning te voorzien. In dat kader is het ook weer logisch dat de game uit de service gehaald wordt.

Marvel’s Avengers blijft overigens nog wel verkrijgbaar, want pas vanaf september 2023 zal de verkoop stoppen. De servers blijven voorlopig gewoon online.