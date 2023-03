Marvel’s Avengers is aan zijn laatste maanden bezig, maar dat wil niet zeggen dat ontwikkelaar Crystal Dynamics de fans vergeet die al die tijd trouw hun game gespeeld hebben. Bepaalde personages als She-Hulk en War Machine zullen dan wel nooit als volwaardige karakters in de game optreden, de studio heeft toch voor een leuk alternatief gezorgd.

Vanaf 1 april zullen spelers die minstens één Trophy in Marvel’s Avengers hebben gehaald gratis het ‘Variable Threat Response Battle Suit’ kunnen aanschaffen voor Iron Man. Deze skin verandert Iron Man in War Machine. Dit gaat uiteraard niet gepaard met nieuwe moves en gameplay, maar het is toch een aangenaam extraatje voor Marvelfans.