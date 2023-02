Afgelopen dinsdag verdwenen er twaalf games uit het aanbod van PlayStation Plus Extra en Premium. Tegelijkertijd werden er deze week ook weer nieuwe titels toegevoegd, zoals we recent al hebben laten weten.

Er zullen op korte termijn echter in totaal weer negen titels worden geschrapt uit het aanbod. Van slecht één game is bekend wanneer deze precies zal verdwijnen en dat is WWE 2K22. Die zal vanaf 13 maart niet langer deel uitmaken van PlayStation Plus Extra en Premium.

Bij de andere games wordt alleen aangegeven dat ze ‘zeer binnenkort’ uit de catalogus worden gehaald. Het gaat dan om de volgende titels: