Sony heeft vandaag een nieuwe PlayStation firmware update uitgebracht en het gaat hier om versie 21.02-04.02.00. De update is 913.7MB groot en het betreft hier een update met vooralsnog geen noemenswaardige bijzonderheden.

Het is een update zoals we die wel vaker zien nadat er recent een update met nieuwe features is uitgerold. De omschrijving geeft dan ook aan dat deze update de performance van het systeem doet verbeteren.

Mocht later alsnog blijken dat er specifieke verbeteringen of aanpassingen zijn aangebracht, dan laten we dat natuurlijk weten.