Review | EPOS H6PRO – Met de H3 lijn aan headsets heb je diverse mogelijkheden om toe te treden tot de producten van EPOS. Relatief gezien betaalbaar en van prima kwaliteit. Wil je echter een stapje verdergaan, dan heb je de premium lijn en die ga ik vandaag met jullie bespreken. De H6PRO headsets van EPOS zijn in deze wat prijziger, maar moeten wel betere kwaliteit bieden dan de H3 collectie. Is dit ook zo? Dat ga ik voor jullie eens nader bekijken in deze review. De H6PRO heeft in deze twee soorten varianten: een open back versie en een closed back. Beide zullen aan bod komen in deze review, zodat je een helder beeld krijgt van de twee opties.

Voortzetting van een geslaagd design

De H3 headset was een keerpunt voor EPOS. Het oude design van de headsets is overboord gegooid en met de vernieuwende 2021 look die EPOS nu heeft, kunnen we niets anders zeggen dan dat het tot nu toe meer dan geslaagd is. Daarom zien we een zelfde soort design terug bij de H6PRO headsets. Een strakke hoofdband omhult met leer, waarbij de uiteindes met metaal zijn afgewerkt. De constructie die van verhard plastic is gemaakt, zorgt ervoor dat je de earcups subtiel genoeg kan bewegen om de headset goed op je hoofd te plaatsen. Op de linkerearcup heb je de microfoon, die tevens ook op magnetische wijze los te koppelen valt. Met bijgeleverde doppen kan je de aansluiting vervolgens bedekken, zodat je er een net uitziende koptelefoon aan overhoudt. Op de rechter earcup heb je het volumewiel.



De open back versie heeft natuurlijk een toevoeging op dit geheel. Op de earcups heb je roosters die het geluid kunnen laten ademen. Dit is eigenlijk dan ook het enige verschil met de closed back versie, wat niet meer dan een logisch gegeven is. Er is ook geen technisch verschil tussen de twee versies behalve de geluidspresentatie, waarover later meer. De H6PRO is in feite eigenlijk een vrij ‘simpele’ headset: via mini-jack plug je de headset in je controller (of handheld) en je bent klaar om te gaan. Red de prinses maar uit het kasteel, knal de zombies af of stap de auto in en wordt eerste in de race terwijl het geluid door de earcups heengalmt. In het pakket krijg je ook een extra kabel bijgeleverd, zodat je de headset ook op pc kan gebruiken. Daarnaast kan je de headset in combinatie een GSX 1000 of GSX 1200 Pro (DAC) gebruiken, wat het geluid extra doet bevorderen. Maar hoe klinken de beide versies van de H6PRO?

De closed back versie

De H6PRO closed back versie heeft een vrij neutrale geluidssignatuur. Iets wat we al kennen van de GSP 600 series. Ten opzichte van de GSP 600 headsets heb je dit keer een pak meer bass, wat het geluid, terwijl erg neutraal, voller maakt. De (lagere) middentonen lijken iets hoger te liggen dan bij de voorganger, maar dit zal waarschijnlijk komen doordat de bass een stuk prominenter is bij de H6PRO. De hoge tonen zijn erg gebalanceerd wat de neutrale signatuur helemaal afmaakt. In het totaalplaatje kan ik ook spreken van uiterst gedetailleerd geluid en dat is vrij indrukwekkend. De ruimtelijkheid is vergelijkbaar met die van de GSP 600 series, al komt dit door de gehele performance van de H6PRO beter tot zijn recht. Je hebt hier te maken met een uiterst goede en fijne headset om te gebruiken in bijvoorbeeld competitieve games, maar ook casual is het een aanrader.

De open back versie

Hier komen net even wat meer kanttekeningen bij kijken. De neutrale geluidssignatuur zit eigenlijk op dezelfde wijze verwerkt in de open-back ten opzichte van de closed back. Er komen wel concessies bij om de hoek kijken (natuurlijk), omdat het open back is. Zo heb je uiteraard minder bass, veel minder, maar nog steeds wel van een degelijk niveau voor een open back headset. De middentonen liggen wel iets hoger dan bij die van de closed back uitvoering, wat ook niet heel erg is, maar wel opvallend. De hogere tonen zijn vrijwel gelijk, maar er is een andere factor die vooral de gedetailleerde ervaring van de closed back teniet doet bij de open back. De ruimtelijkheid is voortreffelijk te noemen, dus daar geen slecht woord over. Het probleem is echter dat het geluid teveel lijkt te lekken, waardoor je erg veel details mist bij de open back headset. In plaats van dat het geluid als het ware kan ‘ademen’, ontsnapt het eerder. Jammer, want voor de rest kan ik alleen maar zeggen dat het geluid erg goed is voor een gaming headset met open back.

Duur geintje

Beide versies van de H6PRO klinken dus meer dan degelijk, maar vooral de closed back versie is een uitstekende keuze. De H6PRO zit ook nog eens erg comfortabel en dat is een belangrijke opmerking. In vergelijking met de GSP 600 series is het in ieder geval een flinke stap vooruit. Ook de prijs in vergelijking met de GSP 601 of 602 is erg gunstig. Die headsets waren namelijk rond de € 220,- geprijsd, wat best pittig is voor hetgeen zij aanboden. De H6PRO kost ‘slechts’ €179,-, wat een flink pak goedkoper is dan de eerder genoemde modellen. Relatief gezien krijg je dus meer voor minder geld, alleen is en blijft het wel een mini-jack headset. Als je nagaat dat er voor dezelfde prijs ook draadloze headsets zijn, is de prijs weer aan de forse kant.

Helaas mis je bij deze headsets wel de mogelijkheid om je game/voice chat te reguleren via een specifiek volumewiel. Je bent hiervoor aangewezen op de audio instellingen van de console of het systeem waarop je speelt. Het was geen overbodige luxe geweest als dit ook hardwarematig geïmplementeerd was. Dit had de vrij hoge prijs namelijk net wat beter kunnen rechtvaardigen ten opzichte van de concurrentie. Hierbij moet ik wel vermelden dat de microfoon van een uitstekende kwaliteit is. Je bent zeer zuiver te horen, zonder overdreven bass of schel geluid, dus qua communicatie zit het ook dik in orde met de H6PRO.