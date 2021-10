Tijdens de Covid-19 lockdowns was het voor ontwikkelaars en uitgevers niet makkelijk om games te ontwikkelen en uit te geven in verschillende werelddelen met elk hun eigen maatregelen. Deze moeilijke tijden brachten ook enkele voordelen met zich mee, waaronder Sony’s Play at Home initiatief.

Met dit initiatief kregen we namelijk enkele games gratis ter beschikking. Zo startte men met het uitdelen van Uncharted: The Nathan Drake Collection en Journey in april 2020 en kregen we in maart 2021 Ratchet and Clank (2016). Ook games als Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness en Moss waren op een bepaald punt gratis te downloaden. Als afsluiter kregen we een echte knaller, namelijk Horizon: Zero Dawn, in april 2021.

Die gratis games leverden Sony 60 miljoen downloads op, wat zeker geen slecht aantal is. Jim Ryan wist alvast te melden dat het zeker nadenkt over het heropstarten van Play at Home als er nog een nieuwe lockdown aankomt.