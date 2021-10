Xbox Games Studios zorgt er voor dat het aanschaffen van een Xbox Series X|S zeker geen oninteressante aankoop is door de in ontwikkeling zijnde titels. Zo kijken veel spelers reikhalzend uit naar Bethesda’s Starfield en The Elder Scrolls VI, maar zijn ook games als Fable, Perfect Dark en Avowed zeker titels om in de gaten te houden.

Het zijn slecht enkele titels waarvan we weten dat ze zeker in ontwikkeling zijn, maar volgens Jez Corden van de podcast The Xbox Two, is dat zelfs nog maar een derde van alle games die effectief ontwikkeld worden.

“I would say, out of the [games] I know, and there’s games that I don’t know about, because I don’t know anything that Bethesda’s working on generally, I don’t know about the [Hideo] Kojima game Jeff Grubb spoke about, and I’ve also heard about some other games that aren’t in the roadmap that I’ve seen, so as a complete ballpark estimate, and this is a conservative, low estimate, I’d say about a third of the games have been announced from Xbox Game Studios right now.”

“Of course they’re working on loads of games. A lot of these games might get cancelled, but I don’t think they will because the information that I got is… it sounds to me like these are happening, so who knows. I’m just so excited for the future right now. So excited.”