In een interview met GamesIndustry.biz laat Obsidian-topman Feargus Urquhart weten, dat Microsoft niet de enige partij met interesse in Obsidian Entertainment was. Een andere grote uitgever had interesse om de studio over te nemen, maar dan moest het Obsidian personeel wel aan hun project mee gaan werken. Blijkbaar had de uitgever moeite om daar personeel voor te vinden. Urquhart zag dat niet zitten en heeft het bod afgewezen.

Uiteindelijk is Obsidian Entertainment eind 2018 samen met inXile Entertainment door Microsoft gekocht. De studio werkt momenteel aan The Outer Worlds 2 en Avowed. Wat ik echter interessanter vind, is dat er meerdere Fallout veteranen werken. Nu Microsoft ook Bethesda heeft gekocht, is het Fallout IP in hun handen. Een vervolg op Fallout: New Vegas of een terugkeer naar de isometrische Fallout zie ik zeker zitten.