Het is alweer even geleden dat Tango Gameworks The Evil Within 2 uitbracht. Ondertussen legt de ontwikkelaar onder leiding van Shinji Mikami de laatste hand aan Ghostwire: Tokyo en werkt de studio ook aan een mysterieuze tweede titel.

Nu blijkt dat Tango Gameworks zelfs nog een derde game in productie heeft. Volgens Mikami gaat het dit keer om een kleinere titel in een nieuw genre, met een hoop jong talent achter de schermen, waaronder een nieuwe regisseur.

Inhoudelijk geeft Mikami echter weinig tot niets weg. We houden jullie op de hoogte.