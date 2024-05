Een tijd terug werd Sonic X Shadow Generations aangekondigd, een remaster van het zeer geliefde Sonic Generations met een geheel nieuwe Shadow the Hedgehog campagne erin verwerkt. Na de initiële aankondiging is het echter verdomd stil gebleven rondom de game, maar de bekende SEGA- en Atlus-leaker Midori heeft een hint op X geplaatst.

Een andere gebruiker op X besloot de stoute schoenen aan te trekken en rechtuit aan Midori te vragen of we binnenkort meer nieuws mogen verwachten omtrent Sonic X Shadow Generations waarop Midori antwoordde met een bevestigende ‘Yes.’. Hopelijk krijgen we dan ook een precieze releasedatum voorgeschoteld. Vooralsnog staat Sonic X Shadow Generations gepland voor een release aanstaande herfst voor alle relevante platformen.