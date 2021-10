Fortnite wordt nog steeds heel veel gespeeld en het ziet er naar uit dat Epic Games deze populariteit wil gebruiken om de franchise te verbreden. Dit willen ze volgens The Information doen met een heuse film.

Volgens die website is Epic Games aan het kijken hoe ze Fortnite nog meer kunnen laten groeien. De game brengt al aardig wat geld in het laatje, dus is het nu tijd om de franchise op andere vlakken te introduceren.

Een van de stappen is dus een film, maar het is niet bekend of het de bedoeling is dat dit een animatiefilm moet worden of dat er een ‘real live’-versie zal worden gemaakt. Overigens is Fortnite niet geheel onbekend in Hollywood, zo zat de Lama hamer bijvoorbeeld in Free Guy,