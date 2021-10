Voormalig Apple Arcade topman Nicole Sebastiani is sinds juli werkzaam bij PlayStation, aldus zijn LinkedIn-profiel. Sebastiani was eerder werkzaam bij Apple als head of content voor de abonnementendienst Apple Arcade. Eerder dit jaar gaf Jim Ryan nog aan dat Sony eventueel een stap gaat maken naar de ontwikkeling van mobiele games.

Met de aanstelling van Sebastiani lijkt Sony de eerste stappen naar de mobiele markt te zetten. Sebastiani is werkzaam in de staat Californië en een eerdere vacature stelt dat hij verantwoordelijk is voor het opbouwen van een nieuwe afdeling binnen Sony en het opstellen van een roadmap voor de komende 3 tot 5 jaar.