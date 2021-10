Hoewel we de Nintendo Switch OLED een fantastische machine vinden, bevat het nieuwe stukje hardware niet de performance upgrade waar veel mensen op hadden gehoopt. Desondanks hebben een aantal techneuten de hoop niet opgegeven en hebben ze de dock van Nintendo’s nieuwste hybride open gemaakt

Wat blijkt is misschien geen verrassing, maar de Switch OLED dock lijkt wel degelijk in staat te zijn om een 4K/60fps signaal door te voeren middels de ‘4K UHD multimedia SoC’ van Realtek die in het stukje plastic verwerkt zit. Content creator KawlunDram laat in een bericht op Twitter uitgebreid weten wat de bevindingen zijn.

KawlunDram zegt tevens dat Nintendo specifiek voor de OLED dock een ‘update dock firmware’ functionaliteit heeft toegevoegd, hoewel er nog geen updates zijn uitgebracht. Is Nintendo dan toch bezig met een sterkere Switch die eventueel een output van 4K aan kan? We zullen het mettertijd wel merken, hoewel we waarschijnlijk voorlopig niet op een aankondiging van Nintendo hoeven te wachten.

Hi gamers. Nothing ever gets properly done on the internet so I decided to do some digging myself

The DP2HDMI chip on the Switch OLED dock is a RTD2172N KBDQH1 which seems to match what @SciresM datamined from the Switch OS back in January pic.twitter.com/6i2Z8zei0W

— kawlums (@KawlunDram) October 11, 2021