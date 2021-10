Rockstar Games heeft wat te vieren, want Grand Theft Auto III is alweer 20 jaar oud. GTA Online spelers krijgen daarom gratis een Typeface T-shirt en dit is dan het begin van wat men omtrent het jubileum in petto heeft. Dit laat Rockstar weten, samen met een overzicht van alle andere zaken die nu van toepassing zijn op het online component van GTA V.

Zoals gebruikelijk hebben we alles weer op een rijtje gezet, zodat je precies weet waar je extra scoort de komende dagen. En natuurlijk ontbreek het niet aan de nodige kortingen, waar je mooi van kunt profiteren.

Driedubbel GTA$ en RP bij Sumo

Dubbel GTA$ en RP bij Gerald’s Last Play Missions, Gerald Contact Missions, en Special Vehicle Work Missions

Bonus GTA$ op Daily Objectives: als je alle drie de Daily Objectives voltooit, krijg je 50% extra GTA$

Car Meet Prize Ride: scoor de Vapid Dominator ASP wanneer je de komende week in 6 verschillende LS Car Meet Series races in de Top 3 eindigt

Nieuwste Test Track Voertuigen: de Karin Sultan RS Classic, Übermacht Cypher en Annis ZR350

De Dewbauchee Spectre is het Lucky Wheel Podiumvoertuig van deze week

Qua kortingen mogen we momenteel niet klagen, de komende dagen schaf je de volgende voertuigen tegen een scherpere prijs aan:

Vapid Slamtruck – 30% korting

JoBuilt Hauler Custom – 30% korting

Lampadati Casco – 40% korting

Yosemite Rancher – 30% korting

Vapid Clique – 40% korting

Je bestaande auto een beetje pimpen? Ook dan profiteer je van mooie deals. Zo krijg je 50% korting op alle Hydraulics en als je een garage wilt aanschaffen, dan kan dat nu met 40% korting. Verder loont het natuurlijk om je Social Club-account te linken aan Prime Gaming. Dat levert je ook de komende dagen een GTA$100K bonus op en je schaft de Dinka RT3000 met 35% korting aan en de Lampadati Casco zelfs met 65% korting.