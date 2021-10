Kort na de release van de PlayStation 5 bleek de console met een bug te maken te hebben, waarbij de game dubbel geïnstalleerd werd. Op het moment dat gebruikers een PS4-disc in hun console deden met als doel de PS5-versie te installeren, installeerde de console ook de last-gen versie.

Dit had als resultaat dat zowel de last- als de current-gen versie van een game op de console kwam te staan, wat onnodig ruimte inneemt. Die bug werd in februari opgelost, maar deze lijkt nu terug te zijn. Op Reddit melden verschillende gebruikers problemen te ondervinden met NioH, Death Stranding: Director’s Cut en No Man’s Sky.

Zo schrijft iemand het volgende:

“I got the PS5 version downloaded and installed, but every day my PS5 keeps showing that the PS4 version of death stranding is either installed (even though I’ve deleted it 3x’s now) or that it’s currently installing it.”