Sony is de afgelopen 1,5 jaar zeer agressief geweest met het overnemen van verscheidene studio’s. Onder andere Bluepoint Games, Nixxes en Housemarque mogen zich inmiddels trotse leden van PlayStation Studios noemen. Dat betekent echter niet dat het einde in zicht is, want volgens een rapport van Marsipan Games heeft Sony naar verluidt tussen de 13 en 18 miljard dollar beschikbaar gesteld om studio’s over te nemen.

Het rapport stelt dat Sony het afgelopen decennium met name druk bezig is geweest met het plakken van pleisters en het oplossen van structurele problemen binnen PlayStation, de afdeling stond immers rond 2010 niet goed in de boeken bij de aandeelhouders. Inmiddels is PlayStation één van de grootste sterkhouders bij Sony en Marsipan berekent dat Sony dus nog een ruim bedrag over heeft om studio’s over te nemen.

‘While Sony, in theory, could acquire a very big company, and afford it, we also need to remember the fact that they would have to take on every employee at the company and take on a lot of additional costs aside from just the acquisitions.

This is why I suspect that while Sony will be more aggressive, there’ll still be very strategically picked, as basically everything about the company they acquire needs to fit within their plans and overall strategy.’