Het aanvankelijke plan was dat CD Projekt RED na de release van Cyberpunk 2077 zou gaan werken aan uitbreidingen en upgrades voor current-gen consoles. Dat liep echter compleet anders en daar is iedereen wel van op de hoogte vandaag de dag. Helaas hebben we weer slecht nieuws te melden, want zowel Cyberpunk 2077 als The Witcher 3: Wild Hunt voor current-gen systemen zijn uitgesteld naar 2022.

Nadat The Witcher 3: Wild Hunt recent opdook bij ratinginstanties, was de veronderstelling dat we snel meer zouden horen over de releasedatum. Die ligt echter pas in 2022, want de ontwikkelaar laat weten dat ze beide upgrades hebben uitgesteld naar volgend jaar. De focus ligt eerst op Cyberpunk 2077, die in het eerste kwartaal van 2022 een upgrade ziet. In het tweede kwartaal van 2022 is The Witcher 3: Wild Hunt aan de beurt.

Een specifieke releasedatum voor geen van beide upgrades is bekendgemaakt.