Het is nog altijd de bedoeling dat er dit jaar een upgrade verschijnt voor The Witcher 3: Wild Hunt. De upgrade is bestemd voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S consoles. CD Projekt RED verzekerde ons van de zomer nog dat deze nieuwe versie van de game eind dit jaar moet verschijnen. Een concrete datum blijft helaas uit.

We hoeven mogelijk niet lang meer op die datum te wachten, want The Witcher 3: Wild Hunt is onlangs gekeurd door PEGI, hoewel er een releasedatum van 19 oktober – gisteren dus – op de pagina staat. De game is echter nog niet verschenen, maar het feit dat het keuringsinstrument ermee bezig is, is een goede indicator dat meer informatie niet ver weg is.

Zodra CD Projekt RED met een releasedatum komt, dan lees je dat natuurlijk terug op PlaySense.