Ape Escape is toch wel een van de meest iconische franchises van Sony te noemen en helaas hebben we in lange tijd geen nieuwe titel zien verschijnen. PlayStation Move Ape Escape is de meest recent uitgebrachte game en deze verscheen alweer in 2010. Een fan was het wachten op een nieuwe titel zat en heeft zelf maar Ape Escape opnieuw gemaakt.

De onderstaande video laat duidelijk zien hoe een ‘remake’ van Ape Escape eruit kan zien en het ziet er best indrukwekkend uit. Zo zien we op vrijwel alle vlakken verbeteringen terug, waarbij de eerste titel in de franchise in Unreal Engine 4 schittert. In de onderstaande video kan je het eerste level van de originele Ape Escape bekijken.

Zelf even spelen? Dan kan je hier terecht.