Niet alle games waar een ontwikkelaar aan begint, verschijnen daadwerkelijk in de winkels. Een van deze titels is Tomb Raider Ascension. Square Enix laat nu zien wat voor titel dit had moeten worden.

De reboot van Tomb Raider kwam in 2013 uit, maar het was de bedoeling dat aanvankelijk een heel ander deel zou verschijnen. Tomb Raider Ascension was eerst in ontwikkeling, alleen werd deze uiteindelijk geschrapt. Omdat de serie 25 jaar bestaat, heeft Square Enix besloten om van deze titel wat meer te laten zien.

Hieronder kan je drie video’s checken, die je onder andere vroege gameplay, wat artwork en een intro laten zien.