Afgelopen donderdag verscheen de eerste trailer voor de Uncharted-film, die vanaf 18 februari 2022 in de bioscopen zal draaien. Daarmee is de film na jaren eindelijk echt klaar en goed om te gaan, wat een erg fijn idee is. Het proces vooraf verliep namelijk vrij moeizaam, maar toen alles eenmaal geregeld was kwam de vaart er behoorlijk in. Het is nog even wachten tot de film draait, maar de trailer heeft in ieder geval de toon gezet.

Dat maakt dat het een uitstekend onderwerp is om te behandelen in de vaste zondagrubriek, want hoewel jullie al vocaal waren in de reacties onder de trailer, hebben we er nog wel wat aan toe te voegen. Zo steken we deze in met het idee dat de film aan de verwachtingen voldoet. Dit gebaseerd op een aantal aspecten. Zo liet de trailer bij momenten de dynamiek tussen Nathan en Sully zien, wat er prima uitzag.

Een ander punt is natuurlijk dat een iconisch moment uit Uncharted 3: Drake’s Deception – het vliegtuig – ook in de film terugkomt. Nu is de film niet specifiek op een game gebaseerd, maar opvallend is wel dat het specifieke momenten uit de games pakt. Dit ongetwijfeld om een goede aansluiting te vinden qua herkenbaarheid. Wij konden het best waarderen, hoewel een trailer natuurlijk allesbehalve een helder beeld van het uiteindelijke product geeft.

Toch lijkt Sony enigszins voor de veilige route te kiezen en dat is het aanbieden van een film die hevig door de games is geïnspireerd, maar dan wel met een apart script dat voor een alternatieve ervaring zorgt. Wat ons betreft prima, want de trailer smaakte absoluut naar meer. Kortom, de Uncharted-film lijkt aan de verwachtingen te voldoen. Ben je het daarmee eens en zo ja, waarom precies? Of denk je er juist het zijne van?

Er zijn namelijk genoeg tegenargumenten te verzinnen. Denk aan de casting van bijvoorbeeld Nathan Drake en Victor Sullivan. Had Sony voor David Boreanaz moeten gaan in plaats van Tom Holland en is Mark Walhberg niet een beetje te jong voor Sully? Of het implementeren van bekende scenes uit de games, is dat niet een beetje té veilig spelen? Sprak de algehele stijl je niet aan of denk je er nog wat anders over. Hoe dan ook, het kan weer alle kanten op en je mening horen we graag hieronder.

Trailer gemist? Check die dan eerst eventjes!