Xbox Game Studios gaat naar verluidt een cloud-native MMO uitgeven, gericht op consoles, pc en mobiele apparaten. Het zou de debuuttitel van de Finse studio Mainframe zijn. Jez Corden wist dit in eerste instantie te melden bij The Xbox Two podcast. Een daaropvolgend bericht van VentureBeat beweert dat Mainframe gameplay-mechanieken onderzoekt, die alleen zouden werken in een titel die voornamelijk op een externe server leeft.

Het spel zal naar verluidt ook mechanieken bevatten die schaalt in termen van complexiteit, wat betekent dat spelers het misschien handig vinden om te knutselen of resources te farmen op hun telefoon, voordat ze zich bezighouden met meer complexe taken zoals raids op hun console of computer.

In juli heeft Xbox Game Studios de ontwerper van Portal en Left 4 Dead, Kim Swift, benoemd tot senior director of cloud gaming, naar verluidt met de bedoeling om een game van Hideo Kojima tot bloei te laten komen. Kojima heeft eerder de wens geuit om een “nieuw spelformaat” te verkennen dat mogelijk wordt gemaakt door cloudplatformen, en Microsoft is naar verluidt weer in vergevorderde gesprekken over het uitgeven van een nieuw spel van de maker van Metal Gear Solid.

Mogelijk dat er dus een samenwerking tussen Mainframe, Kojima en Microsoft op poten wordt gezet. Wij kijken er alleszins naar uit en zijn benieuwd naar wat dit zal opleveren.