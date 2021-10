Streaminggigant Netflix is druk bezig om hun portfolio met games uit te breiden. Onlangs heeft het bedrijf ontwikkelaar Night School Studio overgenomen en inmiddels worden er in meerdere landen games aangeboden. In een gesprek met investeerders laat topman Gregory Peters weten dat Netflix niet van plan is om lukraak studio’s te kopen om games voor de dienst te gaan maken. Dit betekent overigens niet dat toekomstige acquisities zijn uitgesloten.

“We zijn erg selectief en daarom helemaal niet van plan om in het wilde weg studio’s op te kopen. Dat neemt niet weg dat het wel een legitiem middel is om ons aanbod uit te breiden. De condities daarvoor moeten echter ideaal zijn. Als we een goede studio tegenkomen en er is een klik, dan laten we die kans natuurlijk niet lopen”, aldus Peters. Overigens werkt Netflix mogelijk samen met Sony om games naar de streamingdienst te brengen.