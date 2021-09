Netflix heeft de ontwikkelaar Night School Studio overgenomen. De studio is bekend van de game Oxenfree en werkt momenteel aan Oxenfree II. Volgens Night School Studio oprichter Sean Krankel gaat het werk aan het vervolg onverminderd door. Daarnaast benadrukt hij dat de ontwikkelaars alle vrijheid van Netflix krijgen om verhaalgedreven games te blijven maken.

Het was al bekend dat Netflix hun catalogus met games uitbreidt, zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn. De eerste testfase is in Polen van start gegaan. Daar zijn namelijk al de mobiele games aan de service toegevoegd. Naast de overname van Night School Studio, laat Netflix ook weten dat de games, inclusief nieuwe titels, nu ook in Italië en Spanje beschikbaar zijn.