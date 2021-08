In juli maakte Netflix bekend dat ze hun platform met nieuwe content zouden gaan uitbreiden: games. Hoewel nog niet wereldwijd beschikbaar, is de eerste testfase nu van start gegaan en wel in Polen. Daar zijn namelijk de eerste mobiele games aan de service toegevoegd, wat voor nu het focuspunt is. Grotere titels lijken dus vooralsnog niet op de planning te staan, maar dat kan in de toekomst veranderen.

De bedoeling is dat de games sectie pas volgend jaar officieel gelanceerd wordt, maar als test kunnen gebruikers in Polen al met de eerste games aan de slag. Momenteel zijn er een paar titels beschikbaar via de Netflix applicatie die vervolgens via een stream gespeeld kunnen worden. Vooralsnog is het enkel beschikbaar op toestellen die Android gebruiken en de twee games waar het om gaat zijn: Stranger Things: 1984 en Stranger Things 3.

“It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step.”

De games zijn via Netflix gratis te spelen en ook worden er geen advertenties getoond. Daarnaast zijn de games vrij van in-game aankopen.