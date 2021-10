CD Projekt, het overkoepelende bedrijf dat onder andere CD Projekt RED onder zijn vleugels heeft, blijft in omvang groeien. Dit keer heeft het ontwikkelaar The Molasses Flood overgenomen, de studio verantwoordelijk voor gewaardeerde indie titels als Drake Hollow en The Flame in the Flood.

CD Projekt meldt verheugd dat het altijd op zoek is naar studio’s met een passie voor ‘games met een hart’. The Molasses Flood laat op zijn beurt via Twitter het onderstaande statement los op de wereld. Hieruit blijkt dat de ontwikkelaar al bezig is aan een titel binnen een bestaande CD Projekt IP.

We zijn benieuwd…