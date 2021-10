Path Games en Sony Interactive Entertainment Spanje hebben aangekondigd dat Insomnis, het spel dat onderdeel uitmaakt van het Spaanse PlayStation Talents programma, nog net vóór Halloween digitaal uit zal komen, namelijk op 29 oktober.

Insomnis is een first-person horror avonturen game die zich afspeelt in een geheimzinnig landhuis van de Castevet familie, waar vreemde dingen gebeuren. Nadat Joe Castavet, het hoofdpersonage waarin jij je zal verdiepen, het huis erft, zal je als speler op onderzoek uit moeten gaan om meer te weten te komen over het landhuis evenals jouw eigen verleden. Nu ik het zo schrijf, doet het mij een beetje denken aan What Remains of Edith Finch, maar gebaseerd op de trailer zal Insomnis in ieder geval een hele andere sfeer creëren.

Los raadsels en puzzels op om zo langzaamaan verder te komen en de geheimen te ontdekken die het huis herbergt. Er zijn meerdere eindes in Insomnis, dus jouw keuzes in het verloop van het spel zouden een verschil moeten maken.

Insomnis kost € 14,99 en zal alleen digitaal beschikbaar zijn voor de PS4 en PS5.