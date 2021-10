Review | Trust GXT 255+ Onyx – Trust heeft een behoorlijk aanbod van producten. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat ze ook voor de streamers interessant spul hebben. De Trust 255+ Onyx is een premium microfoon die voor een wat hogere prijs je stem erg aantrekkelijk moet laten weerklinken. Een microfoon is natuurlijk essentieel voor als je wilt gaan streamen, maar je stem zo mooi mogelijk laten overbrengen naar je teammaten tijdens het spelen behoort ook tot een van de mogelijkheden om naar een microfoon te kijken. In deze review onderzoeken wij of Trust de Onyx echt als een premium product mag aanrekenen of dat het beter is om even verder te zoeken.

Design en arm

Trust windt er geen doekjes om. Bij het uitpakken van dit uitgebreide product merk je eigenlijk meteen dat er veel zorg is besteed aan deze microfoon. Zo is de arm waar je de microfoon op kan bevestigen erg stroef, maar je kan het wel op elk punt prima verstellen. De microfoon zelf heeft onder de spraakontvanger een LED-cirkel, die je met een druk op de knop kan voorzien van verschillende RGB-verlichting. Om de microfoon schokbestendig te houden, hangt het als het ware aan een ring van elastiek om dergelijke schokken op te kunnen vangen. Denk aan een keertje tegen je tafel stoten of uit frustratie op je tafel slaan als je op een zeer onredelijke manier door je kop geschoten wordt in een shooter.

De microfoon kan je op de arm schroeven, waarbij je de arm weer dient vast te maken aan je tafel of bureau. Met een bijgeleverde korte USB-C naar USB-A kabel bevestig je de microfoon aan de arm. Onderaan de arm gaat deze USB-kabel verder, die je weer in de pc moet steken (USB-A). De voet van de arm kan je op een gemakkelijke manier op je tafel/bureau bevestigen. Een nadeel is echter wel dat de microfoon niet met een losse voet komt, waardoor je altijd afhankelijk van de arm bent. Buiten dat betreft het een makkelijk plug & play product en met de bijgeleverde handleiding word je dit ook op een erg duidelijk manier uitgelegd. Daar staat ook in hoe je de juiste pc-instellingen krijgt om het ding aan de praat te krijgen. Je kunt onderaan de microfoon overigens nog een mini-jack headset aansluiten, zodat je al het geluid via de microfoon kunt horen.

Je klinkt goed van dichtbij

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, je klinkt erg goed door de Onyx. Je stem klinkt erg natuurlijk en wordt met een volle presentatie gebracht dankzij een klein beetje extra bass. Het radio idee zeg maar, wat erg fijn en rustig is om naar te luisteren (mits je een leuke stem hebt uiteraard). We kunnen dus wel constateren dat de kwaliteit van de microfoon zeer degelijk is, wat ook erg naar de prijs van rond de €200,- spreekt. Misschien is de microfoon zelfs een beetje té goed als we kijken naar hoe deze omgaat met de omgevingsgeluiden. Veel geluiden vanop een afstand worden amper opgevangen.

Je dient de microfoon ook naar je toe te richten, de zijkanten vangen namelijk minimaal geluiden op door de cardioïde manier van ontvangen. Het meest optimale is dus de microfoon op de arm naar je toe te spitsen. Hoewel je dus de microfoon dichtbij je mond moet hebben, is het erg fijn dat je er geen onnodig geluid mee opvangt afkomstig uit een kamer verder. De keerzijde is echter wel dat je wel heel dichtbij moet zitten wil je optimaal jouw stem overbrengen. Het verschil tussen 5 en 15 centimeter afstand is duidelijk merkbaar en het was wat comfortabeler geweest als je juist op een afstand van 15 tot 20 centimeter je spraak mooi had kunnen overbrengen. En dit dan zonder je stem te hoeven verheffen.

Niet veel in het pakket

Er valt buiten het bovengenoemde niet veel meer te noemen over de Onyx microfoon van Trust. Er is geen software beschikbaar om je eigen stem mee aan te passen of om andere ontvangst methodes in te stellen, behalve de cardioïde manier. Ook de RGB-verlichting die je met een aparte knop kunt aanpassen, is het enige wat er beschikbaar is qua functionaliteiten. De RGB komt wat goedkoop over en het lijkt er ook als een budget onderdeel aan toegevoegd te zijn. De kleuren zijn niet fel of mooi en doen niks bijzonders, waardoor het net zo goed beperkt kon worden tot de rode verlichting om de mute stand aan te duiden. Op de microfoon heb je namelijk nog de gain knop, die je kunt indrukken om jezelf te muten.