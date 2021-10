Sucker Punch is de afgelopen jaren druk bezig geweest met Ghost of Tsushima en gezien het succes van die game, is een eventueel vervolg heel logisch. Dat betekent echter ook dat de Amerikaanse studio twee geliefde IP’s – Sly Cooper en inFAMOUS – in de vriezer moet leggen. Of toch niet?

Nick Baker – medeoprichter van XboxEra – beweert namelijk dat hij via een ‘OG Sony source’ te horen heeft gekregen – wat nu pas het nieuws haalt – dat Sony bezig is met nieuwe titels in beide franchises. Op Twitter deelt hij een afbeelding van een Discord chat, al is de naam van de persoon waarmee hij spreekt afgeschermd.

Sanzaru Games gaf bijna twee jaar terug nog aan dat ze graag een nieuwe Sly Cooper game zouden willen maken. De laatste volledige game in de inFAMOUS-reeks is inFAMOUS: Second Son, hoewel er later nog een standalone uitbreiding is verschenen: First Light.