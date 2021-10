Surviving the Aftermath, het vervolg op Surviving Mars, zal op 16 november z’n release zien op de PlayStation 4, Xbox One, Switch en pc, zo laat de ontwikkelaar weten. Daarmee komt de game, een survival simulatie, die al sinds oktober 2019 beschikbaar is via early access op Xbox en pc officieel uit. De game zal op 16 november namelijk eindelijk geüpdatet worden naar de volwaardige 1.0 versie en te koop gaan voor €29.99.

Om early access spelers te belonen voor hun vroege support, zullen mensen die de Early Access Founder’s Edition hebben aangeschaft een nieuw aangekondigde content pakket genaamd ‘Outback Radio Pack’ ontvangen op de officiële release door middel van een gratis update.

Mocht je nog gebruik willen maken van de mogelijkheid om de Outback Radio Pack te ontvangen met de release van Surviving the Aftermath, dan is het handig om te weten dat de game momenteel in de aanbieding is op Steam met 25% korting.