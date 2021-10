Eerder dit jaar werd Five Nights at Freddy’s: Security Breach nog uitgesteld naar het einde van het jaar en gezien het einde van 2021 steeds dichterbij komt, was het de hoogste tijd om de releasedatum van de game aan te kondigen. Dit heeft men tijdens State of Play vanavond gedaan en zodoende weten we dat we 16 december in de agenda kunnen noteren.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach verschijnt dan voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. Daarnaast heeft de ontwikkelaar nieuwe gameplaybeelden getoond van de game en die kan je hieronder bekijken. Op het PlayStation Blog kan je eventueel nog wat meer details over de game vinden.