Het tweede kwartaal in het huidige fiscale jaar ligt inmiddels achter ons en dat betekent weer een update omtrent de cijfers van PlayStation, waarover Sony altijd zeer transparant is. Aan aandeelhouders heeft het Japanse concern laten weten dat de PlayStation 5 op dit moment wereldwijd 13.4 miljoen keer verscheept is.

Ten opzichte van het vorige cijfer betekent dit dat de console 3.3 miljoen keer extra is verscheept, wat best wel indrukwekkend te noemen valt gezien de beperkte beschikbaarheid van componenten. Wat het aantal daadwerkelijk verkochte units is, is niet bekend. Maar gezien de console steevast is uitverkocht, zal dat ook rond de 13.4 miljoen liggen.

Verder heeft Sony laten weten dat er in het vorige kwartaal (juni, juli en augustus) 76.4 miljoen games zijn verkocht, waarvan er 7.6 miljoen first party waren. Daarnaast hebben we een update gekregen omtrent het aantal PlayStation Plus abonnees. Er zijn momenteel 47.2 miljoen gebruikers, wat weer een groei is ten opzichte van het vorige kwartaal.

Als laatste heeft Sony 104 miljoen actieve gebruikers gehad op het PlayStation Network, wat natuurlijk een uitstekend aantal is. Kortom, de cijfers zien er allemaal erg positief uit.