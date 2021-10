Lara Croft is bij velen natuurlijk bekend en deze onverschrokken avonturierster heeft nu wat te vieren. Deze archeologe bestaat namelijk 25 jaar en dat wordt gevierd door Square Enix en de andere betrokken studio’s met allerlei acties. Als onderdeel van het jubileum komen er onder meer twee titels naar de Nintendo Switch.

Het gaat hier om de spin-offs Lara Croft and the Guardian of Light en Lara Croft and the Temple of Osiris. In de eerste game kan je met twee spelers het gevaar trotseren en de tweede game verhoogt dit aantal naar vier spelers. Beide games bevatte dus een multiplayer in de eerdere uitgave en dat lijkt nu ook weer het geval te zijn. Wanneer beide games volgend jaar precies verschijnen is nog niet bekend.

Wil je meer weten over het 25-jarige jubileum van de Britse avonturierster? Dan kan je daarover alle details lezen in deze blogpost.