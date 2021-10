Ubisoft heeft verschillende projecten in ontwikkeling en hoewel Riders Republic en Far Cry 6 net uit zijn, is het op de rest vooralsnog wachten. Rainbow Six Extraction heeft geen concrete releasedatum en de remake van Prince of Persia is ook nog steeds op zoek naar een geschikt moment om te verschijnen.

Die game zou in het huidige fiscale jaar uitkomen, dat loopt tot 31 maart 2022. Ubisoft heeft bij een meeting met aandeelhouders echter laten weten dat ze dat niet meer gaan redden. Daardoor schuift de game op naar het volgende fiscale jaar, dat op 1 april 2022 begint.

Dat is niet de enige game, want ook The Division Heartland en Rocksmith+ gaan naar het volgende fiscale jaar. Dit maakt dat de enige game die nog voor 31 maart 2022 uitkomt Rainbow Six Extraction is.