Samen met de release van het Uitbreidingspakket voor Nintendo Switch Online zijn er een tweetal controllers verschenen, waarmee je de klassieke SEGA Genesis en Nintendo 64-titels kunt spelen zoals dat ‘vroegâh’ ging.

Mocht je echter de hoop hebben dat Sinterklaas of de Kerstman straks langskomt met een pakketje met daarin een Nintendo 64 controller, dan zullen we je waarschijnlijk moeten teleurstellen. Nintendo heeft namelijk via hun website laten weten dat de controller straal uitverkocht is en dat er pas in 2022 nieuwe exemplaren worden verwacht.

Op het moment van schrijven is het accessoire tevens niet verkrijgbaar via de Nederlandse website, daar staat echter geen datum vermeld wanneer er mogelijk een nieuwe lading binnenkomt.