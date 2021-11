Volgend jaar probeert Nintendo het witte doek te veroveren. Mario krijgt dan namelijk een nieuwe film, met in de hoofdrollen Chris Pratt (Mario), Anya-Taylor Joy (Princess Peach), Charlie Day (Luigi) en Seth Rogen (Donkey Kong). Als je dat interessant vindt, hebben we mogelijk meer goed nieuws. De kans is namelijk klein dat het bij één film blijft.

Volgens Giant Freaking Robot – een outlet die wel vaker geruchten post die later waar blijken te zijn – zijn er namelijk plannen om die film uit te breiden naar een heus cinematisch universum. Zo zou er namelijk reeds een Donkey Kong film, mét Seth Rogen, in pre-productie gegaan zijn. En dan is het een kwestie van tijd voor er nog meer films volgen.