Nintendo bracht in 2017 de Nintendo Switch uit, de hybride console die als handheld, maar ook als traditionele console te gebruiken is. In 2019 lanceerde de Switch Lite en een maand geleden kwam de Switch OLED uit, waarmee Nintendo weer een volgende stap zette met de Switch. De vraag is nu: wat kunnen we in de toekomst van Nintendo verwachten als het gaat om een nieuwe console?

Daar is tot op heden natuurlijk nog helemaal niets over bekend, maar het lijkt erop dat Nintendo het antwoord op die vraag zelf ook nog niet weet. De presentatie van de nieuwste kwartaalcijfers toonde een slide (pagina 41 van de presentatie) waarop Nintendo’s ‘next gaming system’ genoemd staat, met daarbij ’20XX’ als releasejaar. Nintendo verwacht dus met een nieuwe console te komen, maar wanneer is nog onduidelijk.

Na de presentatie vond er nog een Q&A-sessie plaats en daar werden ook vragen over de volgende console van Nintendo gesteld. De antwoorden gaven nog iets meer inzicht in hoe Nintendo daar nu in staat. Het bedrijf gaf namelijk aan dat er intern nog volop gediscussieerd wordt over het concept van de volgende console en wanneer deze zou moeten verschijnen. Met andere woorden: Nintendo heeft zelf nog niet eens besloten hoe de volgende console eruit gaat zien. Nintendo meldde daar overigens ook bij dat de Switch nog lang niet aan het einde van zijn levenscyclus is en het nieuwe OLED-model weer voor een boost heeft gezorgd.