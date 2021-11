Het is vandaag eindelijk zover! Het is nu mogelijk om Twitch op je Nintendo Switch te gebruiken. Hoewel je er zelf niet mee kan streamen, kan je wel naar je favoriete persoonlijkheden kijken. Natuurlijk is dit al langer beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5 en verschillende Xbox consoles, maar nu is ook Nintendo overstag.

Het is alleen jammer dat er nog steeds geen mogelijkheid is om Netflix of andere soortgelijke stream services op je Nintendo Switch te gebruiken. Maar goed, hoop doet leven zeggen we dan maar. In ieder geval is de Twitch-app niet zo groot, ongeveer 31 MB, dus dat mag geen probleem vormen.

Je zult wel even een extra stap moeten nemen en je account verifiëren, wil je mee kunnen chatten op de vele kanalen die Twitch rijk is. Ben je een fervent Twitch-gebruiker: veel kijkplezier toegewenst!