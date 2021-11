Om het 20-jarige jubileum van de Xbox te vieren heeft Microsoft onder andere een speciale controller voor de Xbox uitgebracht, die zo blijkt een speciaal bericht van Phil Spencer bevat. De baas van Xbox heeft namelijk zijn handtekening op de controller achtergelaten met daarbij de tekst: “When everybody plays, we all win”.

Het bericht met de handtekening is echter ietwat verborgen, want het staat op de binnenkant van de batterij klep. Dus als je deze losmaakt om er batterijen in te doen, zal het tevoorschijn komen, zoals je op de foto hieronder kunt zien.

Microsoft is overigens meer van plan met dit jubileum, zo zullen ze vanavond om 19.00 uur een speciale stream uitzenden waarin ze terugblikken op 20 jaar Xbox. Hoewel we geen nieuwe aankondigingen hoeven te verwachten, benadrukt Microsoft dat het de moeite waard is om te volgen.