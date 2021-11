We kunnen nu al enkele weken aan de slag met een aantal Nintendo 64-titels via het Uitbreidingspakket van Nintendo Switch Online, maar de launch verliep allerminst vlekkeloos. Er was veel kritiek op met name de prijs, grafische fouten en het ontbreken van features zoals button mapping. Ook lijken een aantal games problemen te hebben met een vertraging in de audio, waardoor wat je hoort niet overeenkomt met wat er op het scherm gebeurt.

Nu heeft Nintendo – bij monde van Doug Bowser – in gesprek met The Verge laten weten dat het Japanse bedrijf de kritiek ‘uitermate serieus’ neemt en dat men constant op zoek is naar manieren om de online features en titels te verbeteren. Nintendo wil graag met het Uitbreidingspakket kwaliteit en waarde leveren voor een goede prijs, en dat betekent dat ze niet alleen bezig zijn met het toevoegen van nieuwe titels, maar ook het verbeteren van de algehele performance.

‘We’re constantly looking for ways to make our online features and those games better and continuing to add value through more services and more games as we go forward. We take the feedback very seriously, and we’re continuing to look at ways to improve the overall performance. For us, it’s about quality and great content at a great value.’