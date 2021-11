Sony heeft laten weten dat ze een nieuwe Remote Play update hebben uitgerold voor gebruikers van de applicatie met een Android toestel. Deze update maakt het mogelijk om te verbinden met de DualSense controller, inclusief het gebruik van het touchpad.

Tevens is het mogelijk om de motion sensor te gebruiken tijdens het spelen in Remote Play en de rumble wordt geactiveerd. Daarmee zijn dus alle features van de controller op een beoogde manier in deze set-up beschikbaar om te ervaren. De nieuwe versie van de app downloaden volstaat.

Je kunt de app voor Android hier downloaden en voor iOS hier.