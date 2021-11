Een van de eerste games die Capcom aankondigde voor de PlayStation 5 was Pragmata, maar we hebben er sindsdien nauwelijks iets van vernomen. Toch is de game nog altijd in ontwikkeling en het blijkt nu dat we er nog wel even op zullen moeten wachten, want de release is van 2022 uitgesteld naar 2023.

Om van Pragmata een onvergetelijk avontuur te maken, heeft Capcom meer tijd nodig en daarom schuiven ze de titel een jaar op. Dit laat de uitgever weten naar aanleiding van het uitstel van de game. Bij het uitstel gaf men wel wat nieuw artwork vrij, alsook een korte video. Zie hieronder.

“Our team is hard at work on the project, but to ensure this will be an unforgettable adventure, we’ve decided to shift the release window to 2023. In the meantime, we have a brand new artwork to share with you. Thank you for your patience.”