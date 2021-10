Het is intussen een jaar geleden dat Pragmata werd aangekondigd, oftewel het nieuwe IP van Capcom. De Japanse uitgever wist de voorbije jaren erg goed te scoren bij het publiek en durfde het dan ook aan om tussen al het Resident Evil en Monster Hunter geweld een nieuw IP te introduceren.

Momenteel is er nog geen baanbrekend nieuws bekendgemaakt over deze titel, maar een recent fiscaal verslag maakt wel duidelijk dat er hard aan de game gewerkt wordt. Regisseur Yoichi Egawa zegt namelijk dat de ontwikkeling van de game “gestaag vooruitgaat”.

“At the same time, we are also working on creating new IPs utilizing the talent pool we have expanded through our proactive hiring efforts. Most recently, we announced the action adventure title Pragmata for the new generation of consoles, and we are making steady progress on its development.”