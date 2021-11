Er is weer een nieuwe update beschikbaar voor Xbox-consoles. Dit keer worden er verschillende features toegevoegd die de console onder andere meer toegankelijk moet maken voor gehandicapte gamers.

Gamers die kleurenblind zijn of ander problemen hebben met het zien van kleuren, kunnen na het installeren van de nieuwe update kleurenfilters aanpassen. Zo kan elk probleem met het onderscheiden van kleuren worden verholpen.

In de digitale winkel van Xbox kunnen ontwikkelaars nu per game aangeven welke features hun titel heeft, die gericht zijn op het helpen van gehandicapte gamers. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan de mogelijkheid om zelf te bepalen welke knoppen je wilt gebruiken voor bepaalde acties.

De nieuwe update maakt het ook mogelijk om je audio settings nog meer aan te passen en er is een nieuw audio test scherm. Er is ook een nieuwe update beschikbaar voor de Xbox One Wireless Controller met Bluetooth, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 en de Xbox Adaptive Controller. Dit zorgt voor nog minder latency.