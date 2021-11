343 Industries kennen we natuurlijk als de studio die tegenwoordig verantwoordelijk is voor de Halo-serie. Momenteel is de ontwikkelaar vanzelfsprekend druk met Halo Infinite. Het nieuwste deel in de shooterreeks verschijnt op 8 december en dus zal 343 Industries op dit moment de handen vol hebben aan de laatste optimalisaties en de content die na de release voor die game zal verschijnen.

Een nieuw gerucht suggereert nu dat Halo Infinite echter niet de enige game is waar 343 Industries momenteel aan werkt. In de nieuwste editie van de Xbox Two Podcast vertelt Jez Corden, journalist van Windows Central hierover. Volgens Corden is 343 Industries bezig met een tweede, nog onaangekondigde titel naast Halo Infinite.

“Yeah, they are working on another project that isn’t Halo Infinite. I know that much.”

Verderop in de podcast suggereert Corden nog dat de andere game die 343 Industries nu ontwikkelt wel met Halo te maken heeft, maar verder gaf hij er geen details over. Het is natuurlijk niet ongebruikelijk dat een ontwikkelaar aan meerdere games tegelijk werkt, maar we zijn wel erg benieuwd waar 343 Industries na Halo Infinite mee komt.