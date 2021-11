Voor gamers die BPM: Bullets Per Minute gespeeld hebben, klinkt een ‘ritmische shooter’ als Metal: Hellsinger als letterlijke muziek in de oren. Helaas zullen de fans die met vol enthousiasme aan het wachten waren op de game, iets langer moeten wachten.

Initieel was de planning dat de game nog in 2021 uit zou komen, maar hoe dichter we bij het einde van het jaar komen, hoe minder waarschijnlijk dat nog leek. En nu is de kogel door de kerk: uitgever Funcom en ontwikkelaar The Outsiders hebben de game uitgesteld. Maar dat is niet het enige. Ook de versie voor de oude generatie consoles is nu volledig van de kaart.

Wil je de game als deze uitkomt nog oppikken, zal dat niet meer op de PS4 of Xbox One kunnen. Deze versies zijn namelijk geannuleerd. De game zal enkel nog beschikbaar zijn voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc op een later te bepalen datum in 2022.