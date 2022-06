Hier kon je al lezen welke verschillende zangers je zoal kan terugvinden in Metal: Hellsinger. Inmiddels is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven en daar staat toch wel een interessante naam tussen aangaande de line-up, namelijk Serj Tankian. Voor degene bij wie de naam niet echt een belletje doet rinkelen: hij is de zanger van System of a Down.

Verder weet de trailer ook mee te delen dat de demo van de game nu al speelbaar is op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Tot slot weten we ook eindelijk dat de game beschikbaar zal zijn vanaf 15 september en dat de prijs op consoles € 39.99 zal bedragen, terwijl dit op pc € 29.99 zal zijn. Bekijk hieronder zeker even de nieuwe beelden.